logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Adidas Presentará Jersey Especial para la Selección Mexicana en 2027

El Tri lucirá un diseño exclusivo de Adidas en el 2027, conmemorando un siglo de historia futbolística en México.

Por El Universal

Enero 20, 2026 08:13 p.m.
A
Adidas Presentará Jersey Especial para la Selección Mexicana en 2027

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Los aficionados mexicanos ya saben cómo serán los uniformes que usará el Tri durante la Copa del Mundo 2026, pero además se acaba de filtrar un nuevo jersey especial que prepara Adidas para la Selección Mexicana en el 2027.

De acuerdo con el sitio especializado en filtrar diseños de jerseys, Footy Headlines, la marca alemana tiene un nuevo diseño para celebrar los 100 años de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El mismo sitio señala que la camiseta sería color guinda, tal como fue el primer uniforme del Tri en su historia. Sin embargo, no aportaron demasiados detalles sobre si tendrá también los cordones en el cuello o si repetirán el escudo de aquel entonces a modo de homenaje.

El 26 de agosto de 1927 se fundó la FMF, que pronto será testigo de cómo el país organizará por tercera vez en su historia el torneo de naciones más importante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


FootyHeadlines señaló que, es probable que, en lugar de ser color guinda en su totalidad, Adidas podría recrear el jersey de 1923, el primero en la historia del Tri, que era mitad rojo y mitad blanco.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adidas Presentará Jersey Especial para la Selección Mexicana en 2027
Adidas Presentará Jersey Especial para la Selección Mexicana en 2027

Adidas Presentará Jersey Especial para la Selección Mexicana en 2027

SLP

El Universal

El Tri lucirá un diseño exclusivo de Adidas en el 2027, conmemorando un siglo de historia futbolística en México.

Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno

Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno

SLP

El Universal

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola serán la primera dupla madre e hijo en competir por México en los Juegos Olímpicos de Invierno, un hito histórico para el deporte azteca

Quarterback Diana Flores lidera el fútbol bandera hacia los Juegos Olímpicos 2028
Quarterback Diana Flores lidera el fútbol bandera hacia los Juegos Olímpicos 2028

Quarterback Diana Flores lidera el fútbol bandera hacia los Juegos Olímpicos 2028

SLP

AP

La quarterback Diana Flores destaca en el fútbol bandera y promueve su inclusión en los Juegos Olímpicos 2028.

Manchester City sufre humillante derrota en la Liga de Campeones
Manchester City sufre humillante derrota en la Liga de Campeones

Manchester City sufre humillante derrota en la Liga de Campeones

SLP

AP

Vinicius Junior anota en la paliza 6-1 del Real Madrid a Mónaco, mientras que Arsenal se clasifica directamente a octavos tras vencer al Inter Milán.