ADLS femenil logra empate ante Necaxa

El Atlético de San Luis empató a un gol con las Centellas del Necaxa, al poner en marcha la jornada 13 del Torneo Clausura Guardines 2021 de la Liga Mx femenil y que tuvo lugar en el Estadio Victoria, una repartición de puntos que no beneficia a ninguno de los dos cuadros.

Con el resultado las pupilas del profesor Rigoberto Esparza llegaron a 11 unidades, mientras que el Necaxa arriba a las 10 unidades, y deberán de esperar a que culmine la fecha para saber si se mueven de lugar dentro de la clasificación general.

El inicio del partido fue desafortunado para el conjunto del Atlético de San Luis, ya que en el minuto 7 de juego en un tiro de esquina, el centro fue a dar con la jugadora del Necaxa Stephanie Baz, que de cabeza remata para anotar el gol de la quiniela a favor de las Centellas.

A partir de ahí, el equipos del Atlético de San Luis buscó empatar el partido, pero no tuvo fortuna, en la jugada más peligrosa de las tuneras fue en el minuto 38, en un centro de Daniela Carrandi, al que le llego a Isabel Kasis que de zurda realiza su tiro y la portera de las Centellas con los pies rechaza el tiro.

Después el Necaxa presionó al final del partido y en el minuto 41 la portera de las colchoneras potosinas Stefani Jiménez fue la protagonista del partido, cuando en un gran lance evita la segunda anotación del conjunto del Necaxa y en esa misma acción en el tiro de esquina, el balón llegó a segundo poste y la jugadora de las Centellas realiza tiro al que Stefani Jiménez con la rodilla desvía a otros tiro de esquina, afortunadamente para las potosinas el marcador ya no se movió y así se fueron al descanso con una ligera ventaja para las hidrocálidas.

Para la segunda parte los primeros diez minutos fueron jugados de forma intensa por el Atlético de San Luis y esto le rindió frutos al cuadro colchonero, ya que en el minuto 58 le cometieron una falta dentro del área a una jugadora del cuadro potosino y la árbitro Diana Pérez Borja, marca penal, el cual es cobrado por Daniela Carrandi que lo anota para empatar el partido a un tanto.

A partir de ahí el partido se niveló y ambos cuadros tuvieron oportunidades de incrementar el marcador, pero no estuvieron finas las jugadoras y desperdiciaron sus opciones, y al final, el marcador ya no se movió y se repartieron los puntos en disputa, que no les sirven de gran cosa.