"Adolorida" despedida de la hija del "Piojo" Herrera a Paul Aguilar

Mishelle Herrera, hija del técnico de América Miguel Herrera, aceptó estar adolorida por la decisión que se tomó en el seno del equipo de prescindir de los servicios de Paul Aguilar.

En su cuenta de Instagram, Mishelle comentó que la salida de Paul "le duele en el corazón".

"La vida, el futbol y el América me dieron un hermano y una cuñada increíbles. Dos veces he llorado porque alguien se va, pero esta me duele en el corazón", posteó.

"Te voy a extrañar en la cancha cachorón, porque sé que en mi vida vas a estar siempre, igual que Bere ya llevan casi 9 años cuidándome".

"Mi capi de oro, mi 22 histórico, el que siente la camisa como si fuera canterano, sé que donde te pares y lo que hagas lo vas hacer espectacular porque si algo te he aprendido es ha dejarlo y darlo todo por los tuyos", agregó.

La directiva de América anunció la salida de Aguilar del equipo, tras nueve años en la institución.