ADSL anuncia a Jesús Medina

El Club Atlético de San Luis dio a conocer movimientos importantes en su plantel de cara a los próximos compromisos, al anunciar la incorporación del futbolista paraguayo Jesús Medina, así como la conclusión de la etapa del defensor uruguayo Juan Manuel Sanabria con la institución potosina.

Jesús Medina, jugador de perfil ofensivo y de 28 años de edad, se convierte en nuevo refuerzo del conjunto rojiblanco tras su más reciente paso por el Damac FC de Arabia Saudita. El futbolista sudamericano cuenta con una amplia trayectoria internacional, luego de iniciar su carrera profesional en Libertad de Paraguay, donde debutó en la Primera División.

Posteriormente, Medina dio el salto al futbol internacional para incorporarse al New York City FC de la Major League Soccer, equipo con el que disputó 118 partidos oficiales, marcó 26 goles y formó parte del plantel que conquistó la MLS Cup. En 2022 continuó su carrera en Europa al integrarse al CSKA Moscú, con el que logró el título de la Copa de Rusia, y más adelante militó en el Spartak Moscú. En septiembre de 2025 arribó al Damac FC, club desde el cual llega ahora al futbol mexicano para reforzar al Atlético de San Luis.

En el plano internacional, Jesús Medina ha representado a Paraguay en distintas categorías, participando en los Campeonatos Sudamericanos Sub-17 y Sub-20, además de integrar la Selección Sub-23 que disputó el Preolímpico rumbo a Tokio 2020. Con la Selección Mayor, debutó en 2017 en un partido amistoso frente a México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, el club potosino informó que el defensor uruguayo Juan Manuel Sanabria ha concluido su etapa como jugador de la institución. Durante su paso por el conjunto potosino, Sanabria se consolidó como una de las figuras históricas del club, al convertirse en el segundo futbolista con más partidos disputados, cerrando su ciclo con un total de 170 encuentros oficiales, en los que además aportó ocho goles.