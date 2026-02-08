ADSL asume derrota ante Rayos del Necaxa

Luego de la derrota por 4-1 del Club Atlético de San Luis en su visita al Estadio Victoria frente a los Rayos del Necaxa, el auxiliar técnico Miguel Flaño, integrante del cuerpo técnico que encabeza Guillermo Abascal, compareció ante los medios para analizar lo sucedido en la cancha.

Flaño calificó la jornada como "un día muy duro para todos", al señalar que el resultado rompe con la dinámica positiva que el equipo había mostrado en semanas anteriores. Reconoció que el partido estuvo marcado por la expulsión en la primera parte, situación que condicionó el desarrollo del encuentro, aunque también admitió fallas defensivas puntuales que terminaron costando los goles recibidos.

"El equipo siempre ha competido y ha sido reconocible, con cosas buenas y otras por mejorar. Hoy defendimos muy mal situaciones concretas, sobre todo en acciones a balón parado y centros, y ahí se nos fue el partido", expresó.

El auxiliar técnico destacó que, pese al marcador, no fue un encuentro en el que el San Luis fuera ampliamente sometido, aunque aceptó que la falta de contundencia y los errores defensivos marcaron la diferencia. En ese sentido, subrayó que es un momento para analizar, reflexionar y, sobre todo, actuar, con miras a corregir el rumbo.

Sobre el tema de la salida de Juan Manuel Sanabria y la actuación de jugadores jóvenes en Necaxa, Flaño señaló que se trató de una decisión tomada en beneficio de todas las partes, y reiteró la confianza del club en los refuerzos que han llegado, como Lucas, para aportar al equipo.

Finalmente, el integrante del cuerpo técnico reconoció que el equipo está en deuda con la afición, agradeció el apoyo constante en casa y ofreció disculpas a los seguidores que realizaron el viaje para este encuentro. Aseguró que el próximo compromiso será una motivación especial para buscar una reacción positiva.