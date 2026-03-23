ADSL con más dudas que certezas

El Atlético de San Luis volvió a dejar escapar puntos importantes en el torneo, luego de caer en los minutos finales ante los Esmeraldas de León, resultado que incrementa las dudas sobre sus aspiraciones de clasificar a la liguilla.

Tras el encuentro, el director técnico español Guillermo Abascal compareció en conferencia de prensa, donde ofreció un análisis que dejó más interrogantes que certezas sobre el presente del equipo potosino.

El estratega reconoció que el resultado no refleja del todo lo ocurrido en el terreno de juego, aunque admitió errores puntuales que han sido determinantes. "Creo que no es el resultado que uno podría tener con los hechos, pero al final una pérdida nos lleva a un gol en el minuto 95", señaló.

Abascal insistió en que el equipo ha mostrado buenos momentos, especialmente en los inicios de los partidos, pero la falta de contundencia ha impedido capitalizar esas oportunidades. "En los primeros 20 minutos hicimos mucho más que el rival, pero nos faltó acierto para encarar el partido", explicó.

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El técnico también reconoció que el equipo atraviesa un momento anímico complicado, derivado de derrotas dolorosas en los últimos instantes. "Hay desánimo por lo que está pasando y por cómo está pasando. Se trabaja bien, pero las decisiones en los últimos minutos nos están costando muy caro", añadió.

Con apenas 11 puntos de 36 posibles, la continuidad del proyecto ha comenzado a ser cuestionada. Sin embargo, Abascal evitó profundizar sobre su futuro y dejó la decisión en manos de la directiva. "Es una pregunta para ellos. Nosotros trabajamos y los resultados son los que califican", apuntó.

Sobre los constantes tropiezos en los cierres de partido, el estratega fue claro en que la responsabilidad es compartida. "Todos estamos involucrados: el club, nosotros, todos. A todos nos duele la derrota, sobre todo por cómo se produce", expresó.

En el plano personal, Abascal aseguró sentirse con la capacidad de revertir la situación, destacando la entrega del plantel. "Sí tengo la capacidad, porque veo cómo trabajan. El equipo compite, genera y corre, pero nos está faltando determinación en momentos clave", afirmó.