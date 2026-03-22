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Pemex detecta hidrocarburos en refinería Olmeca Dos Bocas

Pemex informó la presencia de hidrocarburos en la refinería Olmeca, donde autoridades federales realizan labores de limpieza y supervisión.

Por EFE

Marzo 22, 2026 07:29 p.m.
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Pemex detecta hidrocarburos en refinería Olmeca Dos Bocas

Ciudad de México, 22 mar (EFE).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó de la presencia de hidrocarburos en la zona de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, estado de Tabasco (sureste), donde autoridades federales mantienen este domingo un operativo de contención y limpieza.

Operativo federal para contener hidrocarburos en Dos Bocas

Según señaló la empresa en un comunicado, el operativo fue puesto en marcha el sábado "ante la presencia de hidrocarburos detectada en inmediaciones de Dos Bocas, Tabasco".

En las labores participan la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales, con acciones de supervisión, recolección de residuos y evaluación del impacto ambiental, detalló.

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Cronología y consecuencias del incidente en la refinería Olmeca

También indicó que han recolectado unos 240 kilogramos de residuos impregnados con hidrocarburo, mediante la instalación de barreras de contención para evitar la dispersión del contaminante hacia cuerpos de agua cercanos.

El incidente ocurre días después de un incendio en la misma zona y de reportes de contaminación en cuerpos de agua cercanos, en una serie de eventos que suman al menos tres en menos de un mes, incluida la descarga de hidrocarburos en costas del Golfo y un incendio en la refinería Olmeca.

A inicios de marzo, autoridades detectaron manchas de hidrocarburos en playas de Veracruz y Tabasco, lo que activó operativos de monitoreo, contención y limpieza, aunque sin identificar fugas en instalaciones cercanas.

Días después, el 17 de marzo, un incendio en el exterior de la refinería dejó cinco personas fallecidas y es actualmente investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

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