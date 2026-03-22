ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Rocío Galván Ortuño y Johan Werge Sánchez unieron sus vidas por amor, en una sobria ceremonia.

Testificaron el enlace de sus hijos:Gerardo Galván Flores y María del Rocío Ortuño Calderón, Johan Werge González y Beatriz Guadalupe Sánchez Rangel.

Con ellos, estuvieron sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas.

La ceremonia se efectuó en el templo de San Francisco de Asís.

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Los novios, intercambiaron promesas de amor, respeto y fidelidad; ante Dios, se dieron el "Si quiero".

Enseguida, el sacerdote les impartió el sacramento del matrimonio y bendijo los símbolos que les entregaron los padrinos.

Al final de la Eucaristía, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los jóvenes esposos llegaron a la espléndida recepción, donde los invitados les felicitaron.

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