ADSL continúa pretemporada
La escuadra sanluisina se enfoca en la recuperación física en Mazatlán
Este sábado y domingo, el plantel del Atlético de San Luis dio continuidad a su trabajo de pretemporada, luego del encuentro amistoso disputado el viernes frente a Mazatlán FC, con sesiones especialmente dirigidas a la recuperación física de los jugadores.
Durante la jornada matutina, el equipo realizó trabajos regenerativos en la playa, enfocados en la recuperación muscular y la disminución de cargas tras la actividad competitiva. Estas dinámicas permitieron a los futbolistas aprovechar las condiciones del entorno para favorecer la readaptación física.
Por la tarde, el conjunto potosino completó una nueva sesión de activación física, manteniendo un trabajo controlado y progresivo, como parte del plan de preparación diseñado por el cuerpo técnico para llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos.
Atlético de San Luis continuará con su preparación en Mazatlán, afinando detalles físicos y tácticos de cara a los siguientes encuentros de la pretemporada, con el objetivo de encarar de la mejor manera el próximo torneo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
FIFA anuncia distribución de premios para el Mundial 2026
El Universal
Conoce la millonaria distribución económica de la Copa del Mundo 2026
CEO de Red Bull asegura que Max Verstappen se retirará en Red Bull
El Universal
Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull, habla sobre la lealtad de Max Verstappen y su futuro en la Fórmula 1. Detalles del contrato y expectativas para la próxima temporada.
Gilberto Mora destaca como promesa del futbol mexicano
PULSO
El futbolista Gilberto Mora logra un hito al ser el máximo goleador Sub-17 de 2025