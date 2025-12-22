ADSL continúa pretemporada

Este sábado y domingo, el plantel del Atlético de San Luis dio continuidad a su trabajo de pretemporada, luego del encuentro amistoso disputado el viernes frente a Mazatlán FC, con sesiones especialmente dirigidas a la recuperación física de los jugadores.

Durante la jornada matutina, el equipo realizó trabajos regenerativos en la playa, enfocados en la recuperación muscular y la disminución de cargas tras la actividad competitiva. Estas dinámicas permitieron a los futbolistas aprovechar las condiciones del entorno para favorecer la readaptación física.

Por la tarde, el conjunto potosino completó una nueva sesión de activación física, manteniendo un trabajo controlado y progresivo, como parte del plan de preparación diseñado por el cuerpo técnico para llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos.

Atlético de San Luis continuará con su preparación en Mazatlán, afinando detalles físicos y tácticos de cara a los siguientes encuentros de la pretemporada, con el objetivo de encarar de la mejor manera el próximo torneo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí