logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ahora detienen a cuatro farderas con todo y botín

Intentaron apoderarse de diversos artículos en tiendas departamentales

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Ahora detienen a cuatro farderas con todo y botín

En atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro mujeres por presunto robo a comercio, en hechos ocurridos en distintas tiendas departamentales del municipio.

Policías femeninas se presentaron en la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde y la avenida Ricardo B. Anaya, en la colonia Jardines del Valle, donde personal del establecimiento indicó que dos mujeres intentaron sustraer artículos sin realizar el pago correspondiente. 

En el lugar se tuvo contacto con las señaladas, quienes se identificaron como Olivia "N", de 52 años de edad, y Raquel "N", de 40 años, a quienes se les localizaron productos de perfumería.

Por otra parte, en un supermercado ubicado en la avenida Tenochtitlán, en la colonia Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección, oficiales municipales fueron informadas por trabajadores del lugar que una mujer pretendía llevarse comestibles y artículos de abarrotes sin pagar. La señalada se identificó como Xóchitl "N", de 24 años de edad, a quien se le encontraron los productos referidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, en una tienda departamental ubicada en Cabecera Municipal, agentes municipales tuvieron contacto con quien se identificó como Paulina "N", de 27 años de edad, quien fue señalada por personal del establecimiento tras intentar sustraer un producto eléctrico de belleza, el cual le fue asegurado.

A todas se les informó que serían detenidas por presunto robo a comercio y posteriormente fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal por el delito de robo. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)
Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)

Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce ferroviario de Ébano

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57
Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado

¿Extorsionan desde penales en SLP?
¿Extorsionan desde penales en SLP?

¿Extorsionan desde penales en SLP?

SLP

Rubén Pacheco

Esto dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale
Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias