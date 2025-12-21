Ahora detienen a cuatro farderas con todo y botín

En atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro mujeres por presunto robo a comercio, en hechos ocurridos en distintas tiendas departamentales del municipio.

Policías femeninas se presentaron en la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde y la avenida Ricardo B. Anaya, en la colonia Jardines del Valle, donde personal del establecimiento indicó que dos mujeres intentaron sustraer artículos sin realizar el pago correspondiente.

En el lugar se tuvo contacto con las señaladas, quienes se identificaron como Olivia "N", de 52 años de edad, y Raquel "N", de 40 años, a quienes se les localizaron productos de perfumería.

Por otra parte, en un supermercado ubicado en la avenida Tenochtitlán, en la colonia Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección, oficiales municipales fueron informadas por trabajadores del lugar que una mujer pretendía llevarse comestibles y artículos de abarrotes sin pagar. La señalada se identificó como Xóchitl "N", de 24 años de edad, a quien se le encontraron los productos referidos.

Finalmente, en una tienda departamental ubicada en Cabecera Municipal, agentes municipales tuvieron contacto con quien se identificó como Paulina "N", de 27 años de edad, quien fue señalada por personal del establecimiento tras intentar sustraer un producto eléctrico de belleza, el cual le fue asegurado.

A todas se les informó que serían detenidas por presunto robo a comercio y posteriormente fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal por el delito de robo.