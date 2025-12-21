Casi a escondidas > Prioridades equivocadas

Como será de controvertido el tema que los cabildos de varios municipios del estado han ido aprobando la llamada "Ley Gobernadora" literalmente a escondidas. Las aprobaciones han sido rápidas y con escasa información pública.

lll

Incluso algunos ayuntamientos del estado, han comenzado a avalar en sesiones de Cabildo la denominada "Ley Gobernadora", una cuestión que ha generado cuestionamientos por la falta de transparencia en el proceso y la prontitud con la que se está validando esta reforma electoral.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe señalar que por tratarse de une reforma constitucional se requiere que lo aprueben la mayoría de los municipios del estado, una cuestión que, se supone, debería resultar relativamente sencilla para el Partido Verde Ecologista de México, pues gonbierna en la mayor parte del estado.

lll

La opacidad en la difusión de los documentos y en la convocatoria a medios de comunicación ha sido una constante en varios municipios y no deja de sorprender que incluso el Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, de la coalición PRI-PAN, haya aprobado el viernes por la tarde, la minuta.

lll

Se realizó una sesión ordinaria y una extraordinaria, siendo en esta última, donde se aprobó la minuta. Sin embargo, en los boletines emitidos por el área de Comunicación Social, no se hace referencia alguna a dicha aprobación, además de que, a diferencia de otros temas, no se convocó a la prensa para dar cobertura a la sesión. Lo dicho, la llamada Ley Gobernadora está pasando a escondidas.

lll

En Soledad de Graciano Sánchez, el Ayuntamiento presidido por Juan Manuel Navarro, del PVEM, aprobó la minuta el jueves 18 de diciembre por mayoría, pero con tres inasistencias correspondientes a regidores de Morena, Movimiento Ciudadano y PAN. Además, se registró la abstención del regidor José Luis Campos, de Morena y el voto en contra de la regidora Dulce Bianey Delgado Galván, también de Morena.

lll

Esta regidora cuestionó la legalidad del procedimiento al señalar que el documento enviado por el Congreso carecía de sello, membrete y firma, además de advertir que el Congreso no es competente para reconocer faltas administrativas, facultad que corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

lll

También el jueves 18, el nuevo Concejo Municipal de Villa de Pozos, encabezado por la diputada con licencia Patricia Aradillas, del PVEM, también aprobó la minuta por mayoría y entre los votos a favor se encuentra el de Sebastián Galindo Arriaga, hijo del alcalde de la capital, así como el de la senadora suplente del PAN, Estela Arriaga. En tanto que en Rioverde, la minuta fue avalada por la mayoría de los regidores durante una sesión de Cabildo encabezada por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, también del PVEM.

lll

Y lo que faltaba: en la actualidad existen 40 amparos presentados por estudiantes de diferentes carreras, a fin de no pagar las cuotas recuperación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, informó Alejandro Javier Zermeño Guerra, el rector.

No es políticamente correcto, pero hay que decirlo: las cosas que valen la pena en la vida tienen un costo y sin duda una carrera profesional debe ser valorada por los jóvenes estudiantes y sus padres.

lll

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ratificó un amparo a favor de una alumna de la Maestría de Metalurgia, a fin de que la casa de estudios no le cobrara cuota de inscripción, porque se violenta la gratuidad prevista en la reforma constitucional de 2019 de la Ley General de Educación.

lll

Lo malo del asunto es que la autoridad federal que avala la gratuidad no aporta los recursos necesarios para solventar los costos de una preparación académica superior.

lll

Zermeño Guerra refirió que, si bien el Poder Judicial de la Federación declaró la suspensión de los pagos mientras se resuelve el fondo del asunto, el alumnado inconforme podría cubrir los monto si al final resulta desfavorable el recurso jurídico.

lll

Cada cabeza es un mundo, pero sin duda los jóvenes potosinos deberían optar por pagar sus cuotas universitarias en lugar de los honorarios de un abogado. ¿No lo cree?

¡HASTA LA PRÓXIMA!