ADSL espera sumar ante sotanero León

El Atlético de San Luis se alista para recibir este sábado a las 19:00 horas al Club León, en partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a disputarse en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Previo al compromiso, los jugadores Óscar Macías y Sebastián Salles-Lamonge compartieron sus impresiones sobre el encuentro, coincidiendo en la importancia de sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por los últimos puestos de liguilla.

Macías destacó que esperan un rival complicado, que probablemente se plantee con un bloque defensivo bajo, por lo que será fundamental que el conjunto potosino mantenga el control del partido y sea contundente frente al arco. Asimismo, subrayó que el equipo afronta una serie de partidos en casa que deben aprovechar al máximo para aspirar a puestos de liguilla.

El mediocampista también enfatizó la necesidad de sumar de manera inmediata, reconociendo que el objetivo es colocarse entre los primeros ocho lugares y acceder a la fase final, recordando que la liguilla representa un torneo completamente distinto.

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Por su parte, Salles-Lamonge señaló que los tres puntos ante León son de vital importancia, especialmente considerando el calendario complicado que se avecina, con encuentros exigentes fuera de casa. El futbolista francés aseguró que el equipo se encuentra con confianza, pese a haber dejado escapar puntos en partidos recientes.

El jugador destacó que, tras el duelo ante Pachuca, el plantel ha identificado áreas de mejora, principalmente en la concentración durante los minutos finales, por lo que confía en que podrán corregir esos detalles para obtener un resultado positivo.

De esta manera, Atlético de San Luis afronta un compromiso determinante en casa, con la mira puesta en sumar y mantenerse en la lucha por un lugar en la liguilla del futbol mexicano.