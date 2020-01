ADSL está listo para el Clausura

Atlético de San Luis sigue en su proceso de preparación con miras al primer juego del Clausura 2020 de la Liga Mx, que como es sabido iniciará este día, pero a los potosinos les toca jugar hasta mañana visitando a los Tigres de Tuca Ferreti.

Los dirigidos por Guillermo Vázquez no tienen descanso y este día cierran su entrenamiento para así, quedar listos y hacer el viaje a tierras regias ya que el duelo está programado a las 21:00 horas de este 11 de enero en el estadio El Volcán.

Por otro lado, la directiva del Atlético de San Luis presentó en sus redes sociales el tercer uniforme del equipo, que se suma al rojiblanco y al azul con oro -elegantísimo- que ya usaron la pasada temporada.

Este nuevo es un color turquesa, con azul marino que luce muy bien.

Por su parte, Memo Vázquez dijo en conferencia de prensa que "enfrentaremos a un equipo muy poderoso que juega muy bien que lleva mucho tiempo trabajando, se conocen muy bien desde hace mucho, sabemos el potencial que tienen, pero nos enfocamos en lo nuestro, el equipo ha asimilado las cosas que hemos trabajado, falta que comience la competencia y ahí nos daremos cuenta de todas las cosas que tendremos que mejorar", señaló sobre enfrentar a Tigres en la primera fecha.

Añadió "siempre es un gusto enfrentar al Tuca, la verdad, hay muy grandes y muy buenos recuerdos de cuando trabajamos juntos y siempre que me toca enfrentarlo me da mucho gusto verlo, saludarlo, saber que es de lo mejor que hay en México como entrenador, y sus equipos logran hacer lo que él quiere, es un entrenador del que he aprendido mucho y enfrentarlo pues nos toca hacerlo de la mejor manera posible".