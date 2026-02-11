ADSL Femenil cae por goleada

En actividad correspondiente a la Jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Atlético de San Luis recibió la visita del Pachuca en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, encuentro que concluyó con victoria para las Tuzas por marcador de 0-3.

El partido inició cuesta arriba para el conjunto potosino, ya que apenas al minuto 5, en una acción de contragolpe y tras una serie de rebotes en el área, Karen Cano terminó enviando el balón a su propio arco, decretando el autogol que abrió el marcador en favor del equipo hidalguense.

Tras la anotación, el Atlético de San Luis intentó reaccionar y al minuto 21, Silvana González generó una opción de peligro con un disparo que pasó ligeramente desviado del arco defendido por Pachuca. Las potosinas continuaron buscando el empate y, antes del descanso, al 44´, Amina Bello tuvo una oportunidad clara, pero su remate nuevamente se fue fuera del marco rival. Con la ventaja mínima para las Tuzas se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, Pachuca amplió su ventaja al minuto 58, cuando en un cobro de tiro libre, Charlyn Corral, goleadora del conjunto hidalguense, marcó el segundo tanto del encuentro. Ya en tiempo agregado, al 95´, Chinwendu Ihezuo selló el triunfo visitante al anotar el tercer gol definitivo.

Con este resultado, el Atlético de San Luis Femenil deberá dar vuelta a la página y buscar la primer victoria en el torneo ante el acérrimo viral cuando reciba a los Gallos Blancos de Querétaro en una nueva edición del Clásico de la ´57, el próximo lunes 16 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.