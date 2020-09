ADSL femenil, con lo necesario para enfrentar al Pachuca

Para el técnico del Atlético de San Luis femenil, Rigoberto Esparza, el equipo tienen las herramientas necesarias para poder enfrentar al Pachuca, en un partido que se espera difícil, por el buen nivel que tienen el conjunto hidalguense, lo anterior se desprende de la conferencia virtual que ofreció el entrenador a los medios de comunicación.

Como se sabe, el cuadro del Atlético de San Luis Femenil jugará este domingo 6 del presente ante el cuadro del Pachuca, en partido que tendrá lugar en el estadio Alfonso Lastras Ramírez a partir de las 17:00 horas, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura Guardianes 2020.

"Hemos estado trabajando intensamente para poder enfrentar cada uno de los partidos, tenemos un equipo aguerrido, joven, que va tomando ritmo y que saben que con trabajo, se están obteniendo resultados y que así debemos de seguir a lo largo del torneo", comentó el entrenador del conjunto femenil de San Luis Potosí.

Como se sabe en esta categoría sí se juega con la regla de menores y al respecto el técnico del cuadro potosino mencionó, "en cuanto a esa regla, afortunadamente tenemos dos chicas que nos dan una buena cantidad de minutos, ya que son titulares, sabemos por lo mismo de que son menores, de que puedan tener cierto nerviosismo por enfrentar a equipos muy poderoso, pero este tipo de encuentros son importantes para poder sacar el carácter y ver que finalmente son once contra once y esto les dará la experiencia para afrontar próximos compromisos".

Y agregó, "estos duelos sirven como aprendizaje, para que se les quite el pánico escénico y que después puedan encarar bien duelos ante escuadras como Monterrey, Tigres, Chivas, a lo mejor no estamos todavía para vencer al América como sucedió, pero ese miedo nos duró 45 minutos, y en la segunda parte mostramos el carácter y lástima que no pudimos empatar, pero espero que cuando enfrentamos a equipos fuertes, ese nerviosismos les dure cada vez menos, porque al final es una forma de crecimiento de las jugadoras".

Con relación a su sentimiento de estar en el equipo femenil, Rigoberto Esparza señaló, "yo estoy feliz con el paso del equipo, aunque hay que tomar en cuenta que apenas tenemos 3 jornadas, las niñas ya se dieron cuenta que con trabajo se puede lograr el equilibrio, yo en lo particular no hago distinciones entre un entrenamiento varonil y femenil, al final todo es futbol, pero si hay que señalar que en el futbol de mujeres tienen sus particularidades, esto es un nuevo reto para mí y por el momento los resultados nos están respaldando".