logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

ADSL Femenil vence al Puebla

Las colchoneras potosinas hilan su segundo triunfo en casa

Por Agencias

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
ADSL Femenil vence al Puebla

El Atlético de San Luis Femenil consigue su segunda victoria de la Liga MX, al derrotar en en el Alfonso Lastras al Puebla en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. La escuadra potosina se impuso con dos anotaciones de la venezolana Enyerliannys Higuera.

Los dos goles cayeron en el primer tiempo, y permitieron al equipo local manejar el partido, aunque arriesgó mucho al echarse atrás en la segunda parte, y más cuando se quedaron con 10 elementos al ser expulsada la defensa central salvadoreña Elaily Hernández – Repreza, por doble amarilla.

Las poblanas aunque dominaron toda la parte complementaria, haciendo cambios y adelantando líneas, nunca encontraron la profundidad y cuando tuvieron un par de ofensivas claras, la portera Dayra Duarte, de 19 años, del Atlético de San Luis, estuvo en plan grande y mostró su calidad, a pesar de que era su debut. En cuanto a los goles, el primero cayó al minuto 9 en un pase largo de Hernández Repreza a Higuera, quien superó a la defensa por velocidad, encaró a la portera y disparó raso cruzado. Y el segundo, Amina Bello desbordó por derecha, y al recortar el balón le cayó a la delantera venezolana, que no lo pensó y disparó al ángulo. Buen gol para el 2-0 definitivo.

Con la victoria, San Luis llega a 8 puntos y del lugar 16 asciende al 13 por el momento, con 2 victorias, dos empates y siete derrotas en once partidos. Puebla desciende una posición, del 13 al 14 con sus mismos 5 puntos, dos triunfos y nueve derrotas, sin empates.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El próximo compromiso del Atlético de San Luis Femenil será el 15 de marzo, cuando visite a Necaxa Femenil en el Estadio Victoria.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cinépolis anuncia proyección de partidos del Mundial 2026 en México
    Cinépolis anuncia proyección de partidos del Mundial 2026 en México

    Cinépolis anuncia proyección de partidos del Mundial 2026 en México

    SLP

    El Universal

    México será sede de 13 partidos del Mundial 2026, incluyendo los tres de la selección nacional.

    Querétaro recibe trofeo original de la Copa Mundial FIFA
    Querétaro recibe trofeo original de la Copa Mundial FIFA

    Querétaro recibe trofeo original de la Copa Mundial FIFA

    SLP

    El Universal

    Coca Cola FEMSA y Coca Cola Company destacaron su compromiso social y ambiental durante el tour del trofeo en México.

    PSG goleó 5-2 a Chelsea en octavos de final de Champions
    PSG goleó 5-2 a Chelsea en octavos de final de Champions

    PSG goleó 5-2 a Chelsea en octavos de final de Champions

    SLP

    AP

    Neves y Dembélé superaron sus lesiones para contribuir en la goleada del PSG en Champions.

    Real Madrid vence 3-0 al Manchester City en el Bernabéu
    Real Madrid vence 3-0 al Manchester City en el Bernabéu

    Real Madrid vence 3-0 al Manchester City en el Bernabéu

    SLP

    AP

    El Real Madrid tomó ventaja en octavos con un triplete de Valverde en la primera mitad.