ADSL Femenil vence al Puebla

El Atlético de San Luis Femenil consigue su segunda victoria de la Liga MX, al derrotar en en el Alfonso Lastras al Puebla en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. La escuadra potosina se impuso con dos anotaciones de la venezolana Enyerliannys Higuera.

Los dos goles cayeron en el primer tiempo, y permitieron al equipo local manejar el partido, aunque arriesgó mucho al echarse atrás en la segunda parte, y más cuando se quedaron con 10 elementos al ser expulsada la defensa central salvadoreña Elaily Hernández – Repreza, por doble amarilla.

Las poblanas aunque dominaron toda la parte complementaria, haciendo cambios y adelantando líneas, nunca encontraron la profundidad y cuando tuvieron un par de ofensivas claras, la portera Dayra Duarte, de 19 años, del Atlético de San Luis, estuvo en plan grande y mostró su calidad, a pesar de que era su debut. En cuanto a los goles, el primero cayó al minuto 9 en un pase largo de Hernández Repreza a Higuera, quien superó a la defensa por velocidad, encaró a la portera y disparó raso cruzado. Y el segundo, Amina Bello desbordó por derecha, y al recortar el balón le cayó a la delantera venezolana, que no lo pensó y disparó al ángulo. Buen gol para el 2-0 definitivo.

Con la victoria, San Luis llega a 8 puntos y del lugar 16 asciende al 13 por el momento, con 2 victorias, dos empates y siete derrotas en once partidos. Puebla desciende una posición, del 13 al 14 con sus mismos 5 puntos, dos triunfos y nueve derrotas, sin empates.

El próximo compromiso del Atlético de San Luis Femenil será el 15 de marzo, cuando visite a Necaxa Femenil en el Estadio Victoria.