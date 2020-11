ADSL femenil venció a Necaxa

Atlético de San Luis se despidió del estadio Alfonso Lastras Ramírez, con una victoria de 2-0, sobre las Centellas del Necaxa, en la que fue la penúltima fecha del Torneo Apertura Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil.

Las colchoneras quienes ya están eliminadas de la liguilla, llegaron a 16 unidades y subirá al décimo primer lugar de la tabla, mientras que el Necaxa se quedará en el penúltimo lugar de la tabla con un total de 10 unidades.

Con un gol de los llamados de "vestidor" Atlético de San Luis se fue arriba en el marcador al minuto 6 de tiempo corrido, gracias primero a un gran tiro de Kimberly Reséndiz que se estrelló en el travesaño y en el contrarremate llegó Citlali Hernández para de cabeza anotar el tanto de la quiniela.

A partir de ese momento, el partido resultó entretenido, con llegadas a ambas porterías, pero con la características de que se dieron demasiadas faltas por parte de ambos cuadros, por lo que en ocasiones el duelo se volvió muy cortado por las intervenciones de los cuerpos médicos de ambos equipos, y es que en el duelo hubo muchas fricciones entre las jugadoras.

Y no fue hasta el minuto 42 de tiempo corrido, que el Atlético de San Luis aumentó su ventaja, cuando Edith Carmona mandó desde antes del medio campo un centro antes de la media luna del área grande visitante en donde Daniela Carrandi toma el esférico se quita la marca de sus rival y saca potente tiro de izquierda que vence a la portera visitante y pone los cartones 2-0 a su favor y con estos cartones terminó el primer tiempo.

El segundo tiempo, fue un partido en donde el cuadro colchonero estuvo buscando el contragolpe para tratar de aumentar su ventaja, pero sus oportunidades no las pudieron concretar, por su parte las Centellas lucharon por acortar distancias, pero no estuvieron finas en los momentos cruciales por lo que no pudieron hacer el gol de la honrilla.

Lo más sobresaliente de la segunda mitad, fue un tiro libre a favor de Necaxa, el cual finalmente se fue a estrellar en la barrera y en el contrarremate el balón salió desviado de la portería, por su parte el Atlético de San Luis, desperdició una gran oportunidad cuando Daniela Carrandi se escapó y ante la salida de la portera, tira y el esférico pega en el poste, salvándose las Centellas, finalmente el marcador ya no se movió y Atlético de San Luis venció 2-0.