Dallas Cowboys lideran "Top 10" de los equipos más valiosos del mundo

La industria deportiva mueve millones y millones de dólares cada día que pasa. Futbol, beisbol, automovilismo, baloncesto, tenis, no importa la disciplina, la gente acude a ellos para entretenerse, disfrutar de un espectáculo y ver a las grandes figuras. Para entender un poco más sobre el tema, Forbes compartió la lista de los equipos más valiosos del 2023.

Entre los 50 equipos más valiosos del mundo, valen 256 mil millones de dólares, donde se observa el crecimiento de la Fórmula 1, al grado de desplazar a equipos de la NBA. Por ejemplo, la escudería Ferrari, ocupa el puesto 45 con un valor de 3 mil 900 millones de dólares y Mercedes Benz está dos escalones abajo, con un valor de 3 mil 800 millones de dólares, superando a franquicias como los Brooklyn Nets o el propio Chelsea de la Premier League.La liga que domina esta lista es la NFL, ya que en el top 10 hay siete equipos que aparecen como los más valiosos del mundo. A continuación, el top 10 de equipos más valiosos del mundo.Dentro del top 10 no hay ningún equipo de futbol. Real Madrid es el más cercano, ubicando el puesto 11 con un valor de 6.07 billones de dólares, seguido por el Manchester United en el puesto 13 con valor de 6 billones de dólares y el Barcelona, en el lugar 18 valuado en 5.5 billones de dólares.1.(NFL - 9 billones de dólares)2. New York Yankees (MLB - 7.1 billones de dólares)3. Golden State Warriors (NBA - 7 billones de dólares)4. New England Patriots (NFL - 7 billones de dólares)5. Los Ángeles Rams (NFL - 6.9 billones de dólares)6. New York Giants (NFL - 6.8 billones de dólares)7. Chicago Bears (NFL - 6.3 billones de dólares)8. Las Vegas Raiders (NFL - 6.2 billones de dólares)9. New York Knicks (NBA - 6.1 billones de dólares)10. New York Jets (NFL - 6.1 billones de dólares)