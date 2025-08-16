ADSL gana de visita al Puebla

Atlético de San Luis dio un golpe de autoridad en la quinta fecha del Apertura 2025, al vencer 2-0 a Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, con una destacada actuación de Joao Pedro, autor de los dos goles del encuentro.

Desde los primeros minutos, los potosinos mostraron su intención ofensiva. Yan Philipe generó la primera de peligro con un disparo de larga distancia que pasó apenas desviado, mientras que Puebla intentó responder con llegadas que pusieron a prueba a la zaga visitante y al arquero Andrés Sánchez.

La jugada clave llegó al minuto 43. Tras una internada de Philipe en el área, el guardameta Jesús Rodríguez cometió penal. Joao Pedro tomó el balón y, con un cobro certero, puso el 0-1 que envió a San Luis en ventaja al descanso

En la segunda mitad, La Franja buscó el empate, pero los dirigidos por San Luis fueron más efectivos. Al minuto 70, nuevamente Joao Pedro apareció dentro del área para definir y firmar su doblete, ampliando la ventaja a 0-2.

El cierre del partido fue intenso, con un Atlético lanzado al frente en busca de un tercer tanto, aunque el marcador no se movió más. El resultado significó un triunfo sólido que permite a los potosinos sumar tres puntos valiosos en calidad de visitante.

El próximo compromiso de Atlético de San Luis será el viernes 22 de agosto, cuando visiten a Querétaro en una nueva edición del esperado Clásico de la 57.