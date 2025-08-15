logo pulso
"Lord Pádel", detenido en Cancún cuando venía de Alemania

Lo anterior, tras propinar una golpiza a un instructor en el municipio de Atizapán de Zaragoza

Por El Universal

Agosto 15, 2025 04:47 p.m.
A
Lord Pádel, detenido en Cancún cuando venía de Alemania

De un vuelo procedente de Alemania llegó "Lord Pádel" al Aeropuerto Internacional de Cancún, sitio en donde lo arrestaron junto a su pareja, su hijo y un socio, por el probable delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
Alejandro Germán "N", conocido como "Lord Pádel" tras propinar una golpiza a un instructor en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en julio pasado, había viajado a Frankfurt junto a su familia.
Tras la agresión en el club Alfa Pádel, Alejandro "N", su pareja Karen "N", su hijo Germán "N", y su socio Othón "N", eran buscados por las autoridades y ayer jueves 14 de agosto de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó su captura.
Sin embargo, de acuerdo con reportes de la Fiscalía mexiquense, tanto Lord Pádel como Othón presentaron recursos de amparo, documentos que mostraron a los agentes que los interceptaron en Cancún tras volver de Europa.
Sin embargo, la FGJEM precisó no haber sido notificada de los amparos y los trasladaron ante el agente del ministerio público, tras ser cumplimentada la orden de aprehensión.
Su captura fue producto de una acción conjunta de la Fiscalía del Estado de México, Fiscalía General de la República, Fiscalía de Quintana Roo y la Interpol.
Los cuatro se hicieron virales en redes sociales el pasado 19 de julio, por golpear en múltiples ocasiones a un instructor de pádel en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Lo anterior, tras propinar una golpiza a un instructor en el municipio de Atizapán de Zaragoza

La Agencia Estatal de Investigación logra detener a implicado en delitos relacionados con la funeraria Del Carmen en Juárez.

