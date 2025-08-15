logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

TORNEO ANUAL DE GOLF DEL CLUB CAMPESTRE

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Destacados jugadores participan en el Torneo Anual de Golf, que se efectúa con éxito en su 58 Edición en el Club Campestre de San Luis.

La acción en el green continúa esta mañana con la salida de los participantes al campo por escopetazo.

Así, los bastoneros demuestran su habilidad, destreza y preparación en esta disciplina deportiva, que tanto les apasiona, y en la cual, les avala una destacada trayectoria.

El evento, que reúne a los más audaces jugadores de la localidad y del país; finaliza el día de mañana, con la clausura y cena de premiación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!
¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

SLP

Maru Bustos

TORNEO ANUAL DE GOLF DEL CLUB CAMPESTRE

CÁLIDO ENCUENTRO
CÁLIDO ENCUENTRO

CÁLIDO ENCUENTRO

SLP

Maru Bustos

GOLFISTAS COMPARTEN EXPERIENCIAS

CRISTO EN SU CORAZÓN
CRISTO EN SU CORAZÓN

CRISTO EN SU CORAZÓN

SLP

Maru Bustos

EMOCIONADA AL RECIBIR LA COMUNIÓN

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

SLP

Maru Bustos

CELEBRA CON UNA FIESTA HAWAIANA