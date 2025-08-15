¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Destacados jugadores participan en el Torneo Anual de Golf, que se efectúa con éxito en su 58 Edición en el Club Campestre de San Luis.

La acción en el green continúa esta mañana con la salida de los participantes al campo por escopetazo.

Así, los bastoneros demuestran su habilidad, destreza y preparación en esta disciplina deportiva, que tanto les apasiona, y en la cual, les avala una destacada trayectoria.

El evento, que reúne a los más audaces jugadores de la localidad y del país; finaliza el día de mañana, con la clausura y cena de premiación.

