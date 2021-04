Afición de Chivas encara a Vucetich en su llegada a la CDMX

La llegada del Guadalajara a la Ciudad de México para su juego de este sábado ante Cruz Azul, no fue nada tranquila.

Aficionados de las Chivas se acercaron al técnico Víctor Manuel Vucetich, para "apretarlo" y exigir que el equipo "pese", que demuestre que "es grande", porque ya están hartos de "no obtener resultados".

A la salida del equipo tapatío a los pasillos de la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los protocolos se rompieron, los aficionados se acercaron a los jugadores a abrazarlos, pedirles autógrafos y fotografías.

Algunos jugadores se detuvieron a complacerlos, aunque por protocolo de seguridad para evitar contagios, no se debería hacer.

Cuando salió Vucetich, fue el último en hacerlo, el grupo de aficionados se le acercó, pero no para pedir autógrafos o fotos, sino para pedir que el equipo ya de resultados. "Ya queremos ganar Vucetich", gritaron. "Ya no queremos dar vergüenzas", se oyó.

Antes de que el llamado Rey Midas subiera al autobús, los fanáticos lo rodearon para hablar con él brevemente, en un acto que en Sudamérica se le conoce como "apretarlo".

La presión en el Rebaño es grande, si no logra ganar este sábado en la cancha del Azteca, prácticamente se le pondría muy complicado el entrar al repechaje. Chivas es el lugar número 15 del torneo con sólo 13 puntos.