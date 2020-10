Afición de Cruz Azul no perdona a Javier Aquino

La afición de Cruz Azul no "perdonó" a Javier Aquino, quien se disculpó después de que se burló de La Máquina durante la Copa por México.

En el partido semifinal, Tigres cayó con los cementeros lo que le molestó a Aquino quien recordó los 23 años que tiene la escuadra celeste sin lograr un título de Liga.

"Cuando llegaste a nuestra hermosa institución, no tenías ni un peso en el bolsillo. Te abonamos en la familia, te dimos un hogar, te dimos de comer, ¿y así nos lo devuelves?; ¿Te parece Javier? Darle el gusto a los americanistas en esta situación", posteó el usuario @GOJR892.

"Ya lo dijo, así se vio, así lo siente, mal agradecido y hoy tiene, antes no, se le ayudó, creció y ahora disfruta, bien aventúralos a los que se les ayudo y ellos agradecidos, ayudan también a otros", señaló @jalfaro020372.

"Pateas la cuna, recuerda quien te ayudó a ir a Europa pin... doble cara para ya eres un cero a la izquierda Aquino vete al demonio", apuntó @Sergio0sorio.

Aquino volverá a enfrentarse a Cruz Azul cuando Tigres visite a los cementeros en el Estadio Azteca.