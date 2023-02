Afición de Cruz Azul se ilusiona con la llegada del "Tuca" Ferretti

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Ferretti será nuevo técnico de Cruz Azul tras la destitución de Raúl "Potro" Gutiérrez y esta situación ha devuelto la ilusión a la afición celeste. Tal vez fue la primera victoria del torneo, el pasado viernes ante Puebla, el anuncio del "Tuca" como el nuevo estratega de La Máquina o el costo de 50 pesos del boleto, pero los seguidores hicieron una buena entrada en el Estadio Azteca este miércoles en duelo ante el Atlas, postergado de la fecha 7.

En las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, se pudo platicar con algunos aficionados previo al duelo sobre su sentir en la actualidad y la mayoría aplaudió el arribo de Ferretti.

Algunos fanáticos no fueron tan optimistas. "Me preocupa que no es un técnico que trabaje con jóvenes. Hay que pensar en la cantera", "El equipo necesita otros cambios de fondo", contestaron algunos seguidores dejando de lado la euforia por el anuncio del nuevo técnico.

Sin embargo, la mayoría aplaudió su contratación con mensajes como "Es la mejor decisión de la directiva en años", "el quitará a los jugadores que ya no dan para más", "el siguiente torneo será el bueno".

Este jueves Ferretti será presentado en las instalaciones de La Noria y dirá sus primeras palabras como técnico de Cruz Azul, que suma apenas un triunfo en el actual Clausura 2023.