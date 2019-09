Afición del Cruz Azul me dice que no tienen orgullo y eso molesta: Siboldi

El arribo de Robert Dante Siboldi al Cruz Azul no se dio con el pie derecho. Llegó molesto con la afición y la reacción podría ser equivalente.

De acuerdo con el estratega, la afición del club al que ahora pertenece se apena de apoyarlos.

"Se me acercan en la calle para decirme 'bajito' que son del Azul. Parece que no tienen orgullo y eso me molesta", dijo el uruguayo.

Luego de que ayer jueves por la noche, en un programa de televisión, Víctor Garcés dijera que los trofeos ajenos a la Liga son "inventados", el timonel se pronunció y apuntó que buscarán todos los títulos oficiales.

Sin embargo, con la intención de ser político con los rivales, manifestó que "ganar no depende de nosotros". El próximo 18 de noviembre, La Máquina disputará la final de la Leagues Cup, ante Tigres.

El nuevo entrenador cementero señaló que sólo el buen desempeño de su plantilla hará que la gente vuelva al Estadio Azteca, que se ha visto abandonado durante el Apertura 2019.

El DT recordó que se formó en las filas del Cruz Azul y se dijo hincha del club, por lo que buscará convencer a los jugadores de entregar todo en el campo, como requisito mínimo, aunque no especificó cómo. Lo que sí aclaró es que tratará de aportar la "experiencia adquirida" en otros equipos, como Santos y Veracruz.

Las declaraciones que ofreció en su presentación dejan en segundo plano el terremoto provocado por la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva, unas horas antes.