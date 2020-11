Afición del Wolverhampton, entre los más racistas de Premier League

Los fanáticos de Aston Villa fueron denunciados por más presuntos delitos de odio que cualquier otro equipo la temporada pasada, según datos del Ministerio del Interior del Reino Unido.

Los resultados vistos por la Asociación de Prensa bajo una solicitud de Libertad de Información mostraron que los fanáticos del Villa fueron denunciados 13 veces, mientras los fanáticos de los Wolves, (equipo donde milita el mexicano Raúl Jiménez), Leeds y Tottenham fueron objeto de 10 informes cada uno, mientras que los del Chelsea fueron reportados en nueve ocasiones.

Los informes llegaron a la Unidad de Vigilancia del Futbol del Reino Unido de la Asociación de Futbol y del organismo antidiscriminatorio Kick It Out. Varios de los informes no pudieron asignarse definitivamente a un equipo, por lo que no figuran en los datos club por club.

De los 13 incidentes del Aston Villa, siete se relacionaron con la raza, cinco con la orientación sexual y uno con la religión. Los 319 crímenes de odio denunciados la temporada pasada estaban relacionados con 287 de los 2.663 partidos en Inglaterra y Gales.

La solicitud de Libertad de Información encontró que solo se hicieron cuatro informes de delitos de odio relacionados con partidos jugados cuando se reanudó el juego profesional en junio y julio. Los incidentes en línea se incluyeron en los datos por primera vez.

En septiembre, el presidente de Kick It Out, Sanjay Bhandari, dijo: "Todos debemos hacer más y todos debemos tomar una posición contra la discriminación. Kick It Out desempeñará su papel en las campañas, la educación y los programas de talento que diversifican la imagen del futbol. Pero esto es responsabilidad de todos".