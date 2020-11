Afición divide opinión sobre la apertura del estadio Akron

La noche de este miércoles el estadio Akron recibirá no solamente el Clásico Nacional, sino a más de cinco mil aficionados que tendrán la oportunidad de ver al Rebaño después de un largo tiempo por la pandemia del Covid-19.

La ciudad de Guadalajara es distinta, pocos jerseys de los equipos que hoy juegan, pero con opiniones divididas respecto a la decisión de permitir el ingreso al inmueble.

Por ejemplo, una familia de seguidores rojiblancos, el padre, orgulloso de que hoy juegan las Chivas, pero entiende que fue correcto abrir el estadio. "Es bueno por la afición, pero está mal por la contingencia que se se vive".

Fabiola, una seguidora rojiblanca que decidió ponerse el jersey para apoyar a su equipo, también señala que no fue correcta la decisión. "Abrir el estadio no es prudente, a ver si se mantiene para la próxima temporada".

Pero hay quien observa lo positivo de la situación. Por ejemplo Ricardo, un taxista que como el se dice es "Chiva de corazón" y para él, abrir el estadio es un paso importa en busca de que los negocios vuelvan y no se detengan "Es adecuado, esto se tiene que recuperar poco a poco. Hay que considerar que es poco el aforo que se permitió, se reúne más gente y sin distanciamiento en las plazas o en el transporte público, es buena noticia que se reabra el estadio".

Incluso, Cintia, una seguidora del Rebaño que llegó a la perla tapatía en busca de boletos para ingresar, no lo logró pero se tomó una foto, y para ella, "se tiene que seguir la con vida normal y con medidas necesarias". Más tarde comenzarán a arribar al inmueble los aficionados que asistirán al partido que se disputa a las 21:06 horas.