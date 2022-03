Aficionado perdió el ojo tras trifulca en La Corregidora

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Aunque reitera que no hay fallecidos tras la trifulca del sábado entre los Gallos Blancos y el Atlas, Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, revela que uno de los 26 heridos ha perdido un ojo.

"Tenemos a cuatro (heridos) que están en código amarillo, que su vida no corre peligro, pero uno de ellos perdió el ojo", asegura Kuri, en entrevista con Televisa.

"Es queretano y se fue a la Ciudad de México, a tratárselo de salvar, pero perdió el ojo, y tenemos uno (herido) que digamos sigue grave".

El Gobernador reconoce que hasta a él le resulta inaudito que no se hayan dado decesos por lo sucedido en el estadio La Corregidora. "Estamos consternados con lo que pasó, nos duele a todos", reconoce.

"Al ver las imágenes, también para nosotros es increíble que no estén muertos, porque literalmente se ven inertes los cuerpos; sin embargo, mi responsabilidad es decir la verdad. Hay 26 personas que ingresaron al hospital, de las cuales 19 ya fueron dadas de alta".