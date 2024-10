Aficionados argentinos arremeten contra Luka Romero

La rivalidad entre México y Argentina se vive al máximo en redes sociales y aficionados de ambos países suelen insultarse por situaciones extracancha, como es el caso de la disputa por ver dónde jugará el extremo derecho Luka Romero, que confesó le abre las puertas al Tri.

En una conversación con ESPN, el jugador de 19 años que actualmente está en el Deportivo Alavés confesó que tuvo acercamientos con el actual cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

"No (le cerraría las puertas a nadie), la verdad que no, porque uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro" declaró Romero.

"Sí, estuve hablando ahí con ellos, la verdad que también me pone feliz, pero pienso en estar acá con el Alavés, hacerlo lo mejor posible y después decidir" detalló sobre el contacto con el Tri.

Otro factor que detiene su decisión es la posibilidad de jugar no sólo en Argentina o México, sino también con España.

Sin embargo, los aficionados argentinos no tomaron de la mejor manera las declaraciones del joven futbolista, que ya disputó algunos partidos con la sub-20 albiceleste.

"Mentalidad de perdedor, un argentino de verdad rechaza cualquier selección y si no lo llama de Argentina no juega en ninguna. Que vaya a México, mentalidad así no necesitamos."; "Se va a México, es malísimo", son algunas de las cosas que publicaron en redes sociales.