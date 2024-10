Entérate | Toda la Jornada 11 del Apertura 2024

La Liga MX tiene un sábado cargado de mucho futbol, específicamente con seis partidos.

El líder del torneo, Cruz Azul será el encargado de abrir la actividad cuando reciba al Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes a las 17:00 horas, los dirigidos por Anselmi quieren aumentar su dominio con otro triunfo, aunque no será el único compromiso con este horario.

Al mismo tiempo Tigres se medirá a Puebla en el estadio Universitario, los Felinos intentarán quedarse con los puntos para seguir en los primeros puestos.

También a las 17:00 horas el Atlético de Madrid se mide a los Rayados, un juego de luce atractivo por lo mostrado por los equipos este torneo.

Otro de los compromisos llamativos será el de Toluca ante Pumas, los Diablos se mantienen invictos en el Nemesio Diez y los Universitarios viven una racha de 3 victorias consecutivas, así que luce interesante el enfrentamiento.

Guadalajara tras todas las polémicas de esta semana se mide al Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío, jugadores de los mismos equipos se han encargado de encender este compromiso.

El día lo cierra León, que recibe al bicampeón América. La Fiera es un equipo irregular y América no atraviesa su mejor momento futbolístico, así que las Águilas intentarán recomponer el camino.

¿Por dónde ver los juegos de la Jornada 11 del Apertura 2024?

Sábado 5 de octubre

-Cruz Azul vs Necaxa

17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

-Tigres vs Puebla

17:00 horas

Transmisión: Azteca 7

-Atlético de San Luis vs Monterrey

17:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+

-Toluca vs Pumas

19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

-Chivas vs Atlas

19:05 horas

Transmisión: Amazon Prime

-León vs América

21:00 horas

Transmisión: ViX Premium