Aficionados de América pasan del "Fuera 'Piojo'" al "Fuera Baños"

Los aficionados del Club América ya pasaron del "Fuera 'Piojo'" a "Fuera Baños".

La fanaticada azulcrema no tuvo suficiente con el "sacrificio" del entrenador y ahora exige el de su presidente, Santiago Baños, quien se mantiene en el puesto pero ha tardado en anunciar los fichajes.

Con la gran anticipación del anuncio de Pedro Aquino, mediocampista y campeón de la Liga MX con el León, pero nada más no se dan. Además de que las redes sociales del club publican cosas como si nada hubiera pasado.

La directiva azulcrema despidió a Miguel Herrera a principio de esta semana, tras la debacle en la Liga de Campeones de la Concacaf. Después del cese del timonel, parecía que el presidente sería el siguiente.

Incluso, se discutió la posibilidad de sustituirlo con Pavel Pardo, ídolo y excapitán del América, pero todavía está Baños en el puesto, mientras los sustitutos de Herrera son entrevistados.

Entonces, si los resultados no salen como se esperan, ya no habrá "Fuera 'Piojo'", sino "Fuera Baños".