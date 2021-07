Aficionados de Irapuato lanzan amenazas luego de que su club quedó fuera de Liga de Expansión

La decisión del Consejo de la Liga MX de no permitir que el Irapuato, campeón de la Liga Premier de México, no tomara parte de la Liga de Expansión, puede acarrear serías consecuencias al futbol mexicano... Por ahora, ya hay serías amenazas.

En redes sociales han circulado advertencias de parte de grupos de aficionados que llaman a rebelarse contra la FMF y la Liga, de diferentes formas, creando los Hashtags #ElAscensoSeGanaEnLaCancha y #SinAscensoNoHayMundial.

Los aficionados de los freseros, que dicen hay en todo México, han creado comunicados en donde advierten que se tomarán medidas en muestra de inconformidad. Cómo este:

"Querida Federación Mexicana de Futbol. Nos has pedido que te apoyemos en el estadio, que por favor no realicemos el grito 'homofóbico', porque quieren jugar con su gente presente. Sin embargo, lo único que les importa es el dinero de las taquillas y mercancía que puedan vender de la Selección Mexicana. Hoy apuñalaron por la espalda a la gente de Irapuato arrebatándole en el escritorio lo que se ganó en la cancha con sudor y esfuerzo. Sólo te queremos recordar que irapuatenses hay en todo el país como en Estados Unidos. Atentamente Irapuato y su gente. #SinAscensoNoHayMundial".

¿Acaso es una amenaza a seguir gritando en los juegos de Liga o de Selección? Y así han existido diversas manifestaciones. Apoyándose en una empresa consultora, la FMF y la Liga MX negaron la adición a equipos de la Liga Premier, el Irapuato, campeón de la temporada pasada, Durango y Matamoros, aduciendo que no cumplían con los requisitos para estar en la Liga de Expansión.

Se habla que mucho de esto tiene que ver con la cuestión de la claridad de dónde sale el dinero, lo que resulta extraño en el caso de los freseros ya que la familia San Román lleva años trabajando con distintos clubes, desde que aún existía el Ascenso MX.

La afición fresera ha hablado, hay hasta quienes han anunciado que harán una marcha a las oficinas de la FMF en Toluca para mostrar su descontento. Las amenazas están puestas en la mesa y quizá se deban tomar en serio.