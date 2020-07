Aficionados del América exigen salida de Herrera

La goleada que le impuso Cruz Azul al América provocó molestia en algunos aficionados del cuadro que Coapa, al grado que pidieron la salida de Miguel Herrera.

Con el hashtag #FueraPiojo, los seguidores de las Águilas señalaron su deseo de que Herrera no siga en América, escuadra que podría ser eliminada de la Copa Por México si Pumas consigue un buen resultado ante Toluca.

El usuario @JavierMizar24 comentó que el equipo no juega nada y se mostró preocupado de que la directiva haya firmado por cuatro años más al "Piojo".

@America81639264 juzgó el accionar del equipo "4 añitos más de jugar a NADA. Y siendo goleados ya de manera seguida por el Cruz Azul. #FueraPiojo", posteó.

@memokamikaze38 criticó los cambios que realizó Herrera "¿Para eso querías renovarte? No aprendiste que sacar tú contención es entregar el juego? #FueraPiojo".

Mientras que @Ivansi70 indicó que América no tiene plantel suficiente para ser campeón "Que hay equipo decían, donde? No lo veo, el América esta igual que las otras temporadas, los rivales saben de memoria donde atacar y hacen goles, ganan... Así quieren tener la 14, con el tanque medio vacío? #FueraPiojo y los jugadores que no sienten la camiseta".