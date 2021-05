Aficionados del América son repelidos por la policía

El control de las porras americanistas dio resultado afuera del estadio Azteca.Cualquier grupo de animación que se acercara, pero en el que los integrantes no tuvieran boleto, era rechazado por la fuerza pública.

Aficionados del América que llegaron al Azteca en autobuses no pudieron ni siquiera bajar de estos, ante la falta de boletos. Desde que arribaron a Tlalpan y se estacionaron enfrente del inmueble, Seguridad Pública los rodeó y a sus líderes se les indicó que nadie que no portará boleto podría descender.

Algunos de sus compañeros que ya se encontraban en la explanada mes pasaron sus entradas, pero "la trampa" no alcanzó para todos. Algunos que descendieron intentaron comenzar pelea con los agentes para distraer la atención, para que más descendieran.

Al final, los autobuses con más del 60 por ciento de sus integrantes, ya que no mostraron entradas, tuvieron que irse de lámina del Azteca, y lo hicieron escoltados por las autoridades.