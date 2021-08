Aficionados del Barcelona se reúnen para despedir a Messi

Lionel Messi oficialmente se despidió del Barcelona, en conferencia de prensa aseguró que no pensó que saldría del club.

Su esposa, hijos, compañeros y directivos del Barcelona fueron quienes acompañaron a Messi en su despedida, sin embargo, no fueron los únicos.

Afuera del Camp Nou los aficionados también se dieron cita para decirle adiós al histórico "10 blaugrana".

En un video se observa que a la salida del futbolista argentino, lo ovacionaron con su nombre "Messi, Messi"

Leo no los ignoró, los saludó desde su automóvil donde viajaba junto a su esposa.

De momento, Messi sigue sin equipo, pero los rumores apuntan a que el próximo martes será presentado como nuevo jugador del PSG.