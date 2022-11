Aficionados iranís se manifiestan en duelo ante EEUU

DOHA, Qatar (AP) — Mientras la selección de Irán enfrentaba a Estados Unidos, los aficionados políticamente divididos se enfrentaron en las gradas.

El duelo de la Copa Mundial entre Irán y Estados Unidos del martes estuvo cargado emocionalmente por parte de los aficionados iranís. Algunos viajaron a Qatar no sólo para apoyar a su equipo, si no a los manifestantes en su nación.

Como sucedió en los otros encuentros de Irán en el Mundial, los simpatizantes del gobierno intentaron acallar a los manifestantes en el Estadio Al Thumama en Doha. Algunos aficionados que apoyan las protestas aseguraron que seguidores del gobierno los quisieron intimidar apuntándoles a la cara con las cámaras de su teléfono.

Poco después de que terminó el partido, que Estados Unidos ganó 1-0 para eliminar a Irán del torneo, estalló una gresca entre manifestantes que sostuvieron imágenes del exjugador y vocal crítico Ali Karimi, un ícono del movimiento, y un periodista del medio oficialista de Irán que los intentó filmar. Los oficiales de seguridad tuvieron que intervenir.

Otros hombres hicieron sonar vuvuzelas junto a ellos o los grabaron. Un hombre les gritó, en farsi, "¿por qué no creen que Irán está bien?".

Maryam, que al igual que otros aficionados iranís no dio su apellido por temor a represalias del gobierno, indicó que sus amigos sufrieron el mismo acoso en el partido entre Irán y Gales el viernes.

"No pueden frenarnos. La gente está siendo asesinada y no voy a detenerme por una persona cualquiera. No les tengo miedo", añadió.

Los jugadores iranís en Qatar decidieron no hacer comentarios o dieron vagos mensajes sobre las protestas en Irán, que comenzaron tras la muerta de Mahsa Amini, de 22 años, cuando estaba en custodia de la policía moral de Irán.

"Es muy triste para mi por que quiero apoyarlos fuertemente, pero simplemente no puedo", indicó Dalia, de 18 años, y que asistió con sus padres al encuentro.

Los jugadores iranís cantaron el Himno Nacional antes del inicio del encuentro, al igual que hicieron ante Gales. Los jugadores se mantuvieron en silencio durante el himno en el primer encuentro del Mundial ante Inglaterra, este gesto fue interpretado como una muestra de apoyo a las protestas.

La tensión entre los aficionados iranís contrastó con la amistosa interacción con los seguidores estadounidenses. Sonrientes aficionados de Estados Unidos e Irán se mezclaron y posaron para fotografías en el exterior del estadio. Los dos equipos se habían enfrentado anteriormente en el Mundial de Francia 1998, Irán superó 2-1 a Estados Unidos.

"Ha sido increíble ver a los estadounidenses. Son tan amigables", indicó Yas, una iraní de 14 años de la ciudad de Shiraz. "Espero que esta sea una oportunidad para que la gente conecte y comparte su cultura de manera pacífica".

Su hermana mayor pintó una X sobre sus labios con un marcador negro.

"Lo hace para demostrar que no todos podemos hablar de política en nuestro país", indicó Yas.

Al menos 455 manifestantes han fallecido y más de 18.000 han sido arrestados desde el inicio de las manifestaciones en Irán, de acuerdo con Human Rights Activists, un grupo que ha estado dando seguimiento a las protestas.

Las autoridades Irán anunciaron antes del encuentro que los exjugadores de la selección Parviz Boroumand y Voria Ghafouri, que fueron arrestados este mes en conexión con las protestas, fueron puestos en libertad.