Aficionados rojinegros llegan a Jalisco tras enfrentamiento

Los autobuses con aficionados del Atlas procedentes de Querétaro llegaron a Guadalajara la madrugada de este domingo resguardados por autoridades de Jalisco.

Este sábado, en el estadio Jalisco, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, se reunió con familiares de los aficionados atlistas que hicieron el viaje a Querétaro para informar que hasta ese momento los reportes oficiales indicaban que no había personas muertas.

Minutos antes de la media noche, a través de un video, el mandatario reiteró que según la información que le proporcionó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, no había personas fallecidas y de los heridos se reportaban como graves a dos aficionados que ya recibían atención médica.

"La afición del Atlas que viene de regreso, llegará a Guanajuato acompañada por autoridades de ese estado y, a su llegada a la frontera con Jalisco, nuestros elementos estarán a su espera para escoltarla", señaló el mandatario.

Alfaro indicó que las autoridades de Querétaro deben realizar una investigación a fondo y la Liga Mexicana de Futbol debe tomar medidas al respecto.

Aficionados de Atlas oran desde el Jalisco por los lesionados en Querétaro

Tras los hechos que se suscitaron en Querétaro, en donde la violencia se apoderó del futbol, aficionados del Atlas se unieron para encender veladoras y orar por sus compañeros aficionados que quedaron varados en aquella ciudad.

Cerca de 200 aficionados se hicieron presentes en las inmediaciones del Estadio Jalisco, quienes ante una imagen de la Virgen de Guadalupe, pidieron por sus amigos, familiares, conocidos y aficionados en general que se vieron afectados directa o indirectamente por los actos de violencia.

De igual manera, hicieron una colecta económica para ayudar a quienes fueron despojados de sus pertenencias y no se han podido regresar a Guadalajara.