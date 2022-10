Aficionados se las ingenian para ver gratis el GP de México

A-AA+

La Fórmula 1 ha causado una gran euforia en el público mexicano y mucho de eso tiene que ver el gran momento que vive Sergio Pérez.

La gente no quiere perderse del gran espectáculo del Gran Premio de México que desde que salieron los boletos a la venta, estos de inmediato se agotaron. Además, es bien sabido que el precio de las entradas no es nada barato, por lo que muchos se las ingeniaron para ver la máxima competencia del automovilismo que llegó este fin de semana a la capital del país.

Y es que en redes sociales han circulado algunos videos de aficionados, que desde un puente peatonal que está a las afueras del Autódromo Hermanos Rodríguez y tiene vista a la parte de la pista que recorre el Foro Sol, disfrutan gratuitamente del espectáculo de los monoplazas.

Esta vista ha hecho que dicha zona sea aprovechada por algunas personas para ver el Gran Premio de México; sin embargo, ante lo viral que se han hecho los videos, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto y los retiran para que no causen aglomeraciones.