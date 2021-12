Agenda de los futbolistas mexicanos para este fin de semana

La actividad futbolista en Europa comenzó este viernes con algunos compromisos, incluso dos futbolistas mexicanos ya tuvieron participación con sus respectivos clubes.

Johan Vásquez entró al minuto 57 en la derrota del Genoa ante el Sampdoria, mientras que Néstor Araujo jugó todo el partido en el empate sin goles entre el Celta de Vigo y Mallorca. En la MLS Josecarlos Van Rankin estará en la final de la temporada, mientras Raúl Jiménez y los Wolves visitan al Manchester City de Pep Guardiola.

Presentamos aquí la agenda de fin de semana para ver en acción a los mexicanos más destacados en el extranjero:



- Viernes 10 de diciembre

Serie A

Genoa 1-3 Sampdoria

Mexicano: Johan Vásquez entró de cambio al minuto 57.



La Liga

Mallorca 0-0 Celta de Vigo

Mexicano: Néstor Araujo disputó todo el partido.



- Sábado 11 de diciembre

Premier League

Manchester City vs Wolverhampton 06:30 horas

Mexicano: Raúl Jiménez



La Liga

Alavés vs Getafe 09:15 horas

Mexicano: José Juan Macías



MLS

Timbers vs New York City 14:00 horas

Mexicano: Josecarlos Vanrankin



- Domingo 12 de diciembre

Eredivisie

Ajax vs AZ Alkmaar 09:45 horas

Mexicano: Edson Álvarez



Serie A

Napoli vs Empoli 11:00 horas

Mexicano: Hirving 'Chucky' Lozano



La Liga

Betis vs Real Sociedad 11:30 horas

Mexicanos: Andrés Guardado y Diego Lainez



Eredivisie

NEC vs PSV 13:00 horas

Mexicano: Erick Gutierrez



La Liga

Real Madrid vs Atlético de Madrid 14:00 horas

Mexicano: Héctor Herrera

Primeira Liga Porto vs Braga 14:30 horas

Mexicano: Jesús Manuel "Tecatito" Corona