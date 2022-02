Agenda de los mexicanos en Europa para este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La actividad de los mexicanos en Europa comienza desde este viernes, el tricolor en acción es Johan Vásquez.

Mientras que todo indica que Herrera será de nueva cuenta titular con el Atlético de Madrid.

En La Liga habrá un duelo entre mexicanos, ya que el Sevilla del "Tecatito" Corona recibe al Betis de Guardado y Lainez.

Agenda de los mexicanos en Europa del 25 al 27 de febrero

VIERNES 25 DE FEBRERO



Serie A

Genoa vs Inter

14:00 horas

Mexicano: Johan Vásquez



SÁBADO 26 DE FEBRERO



La Liga

Atlético de Madrid vs Celta de Vigo

14:00 horas

Mexicano: Héctor Herrera, Orbelín Pineda y Néstor Araujo



DOMINGO 27 DE FEBRERO



Eredivisie

Sparta Rotterdam vs PSV

07:30 horas

Mexicano: Erick Gutierrez



Premier League

West Ham vs Wolves

08:00 horas

Mexicano: Raúl Jiménez



Jupiler League

Genk vs Cortrique

09:00 horas

Mexicano: Gerardo Arteaga



La Liga

Sevilla vs Betis

09:15 horas

Mexicano: Jesús "Tecatito" Corona, Andrés Guardado, Diego Lainez



Eredivise

Go Ahead Eagles vs Ajax

09:45 horas

Mexicano: Edson Álvarez



Serie A

Lazio vs Napoli

13:45 horas

Mexicano: Hirving "Chucky" Lozano (No jugará por lesión)



Jupiler League

Zulte Waregem vs Seraing United

14:00 horas

Mexicano: Omar Govea.