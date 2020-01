Agenda de mexicanos en Europa; "Chucky" enfrentaría a CR7

Raúl Jiménez y el Wolverhampton se encargaron de abrir el telón de la actividad de mexicanos en Europa. El mexicano anotó el jueves, pero no alcanzó para darle la vuelta al Liverpool (1-2), en actividad de la Premier League. Pero las emociones seguirán mañana sábado, con Jesús Corona.

"El Tecatito" y el Porto hacen una breve pausa en la Primeira Liga de Portugal, para hacerle frente al SC Braga, en la Alianz Cup.

Sábado

Alianz Cup

SC Braga vs Porto

13:45 horas

TUDN

El resto de la acción de los tricolores será el domingo 26 de enero, en diversas ligas del Viejo Continente.

A muy temprana hora, en España, el Atlético de Madrid, con Héctor Herrera, recibirán al Leganés que dirige el mexicano Javier Aguirre.

Los colchoneros (35 puntos) tratarán de no perderle la pista a los líderes de la clasificación, Barcelona y Real Madrid (43), mientras que el Leganés está desesperado de sumar unidades ante el riesgo de descenso; los del 'Vasco' Aguirre son penúltimos de la tabla (14).

Liga de España J-21

Atlético de Madrid vs Leganés

5:00 horas

SKY 504

Después, Néstor Araujo y el Celta de Vigo tomarán su turno, contra el Eibar, también con la misión de salir de la zona de descenso; por el momento están en el lugar 18, con 16 unidades.

Liga de España J-21

Celta de Vigo vs Eibar

7:00 horas

SKY 504

El último acto en LaLiga, por parte de mexicanos, correrá por cuenta del Betis de Diego Lainez y Andrés Guardado. Los andaluces, que ya cuentan también con el examericanista Guido Rodríguez, visitan al Getafe. El Betis está a media tabla, con 27 puntos.

Liga de España J-21

Getafe vs Betis

9:00 horas

SKY 504

En Holanda, Edson Álvarez y el Ajax visitan al Groningen, por la fecha 20 de la Eredivisie. Los de Ámsterdam son líderes, con 47 puntos, difícil de alcanzar para el resto de los competidores; el AZ es el más cercano, con 41 unidades.

Liga de Holanda

Groningen vs Ajax

7:30 horas

ESPN 2

Un poco más tarde, el PSV, que cuenta con Erick Gutiérrez en sus filas, reciben al Twente. Los de Eindhoven son cuartos de la tabla, con 12 unidades de distancia con el Ajax.

Liga de Holanda

PSV vs Twente

9:45 horas

ESPN 2

La atención de los Países Bajos pasa a la Serie A de Italia, con el atractivo duelo entre el Nápoli de Hirving Lozano y la Juventus del astro portugués Cristiano Ronaldo.

Después de la irregularidad que ha sufrido el Napoli, tras la llegada al banquillo de Gennaro Gatusso, se espera que "El Chucky" Lozano salga de la suplencia y se robe el protagonismo.

Napoli suma 24 puntos y se encuentra navegando a media tabla, mientras que la Juve es líder, con 51 unidades y sólo un juego perdido en la presente campaña.

Liga de Italia

Napoli vs Juventus

13:45 horas

ESPN 2

En la Liga de Bélgica también habrá actividad de un mexicano, con Zulte Waregem. Omar Govea, quien mantiene una buena racha de actuaciones en la Jupiler League Pro, visita a su exequipo Antwerp. El duelo será a las 13:00 horas (Centro de México), pero no contará con transmisión en nuestro país.

Finalmente, el Porto y "Tecatito" bajarán el telón, cuando retomen el martes la Primeira Liga de Portugal. Los Dragones reciben al humilde Gil Vicente.

Liga de Portugal

Porto vs Gil Vicente

14:15 horas

ESPN Play