Agónico empate del América ante Comunicaciones

El arbitraje casi vence al América en su debut en la Concachampions. El silbante estadounidense, Jair Marrufo, tuvo una noche de pesadilla al perjudicar a las Águilas en diversas ocasiones con sus decisiones en el terreno de juego, aunque los de Coapa rescataron el empate a unos segundos del silbatazo final.

Miguel Herrera trató de mandar un cuadro alterno con jugadores titulares con algunos que no han tenido mucha actividad durante el semestre; sin embargo, el funcionamiento del equipo no fue el idóneo y no pudo inquietar al Comunicaciones.

La polémica comenzó debido al exceso de fuerza que emplearon los futbolistas centroamericanos sobre el conjunto mexicano, siendo una plancha sobre el tobillo de Ibargüen de parte de Lezcano lo que encendió la mecha, en donde el silbante no consideró que fuera merecedora ni de amonestación.

El árbitro estadounidense continuó su ´fiesta´ cuando en una jugada, el delantero Agustín Herrera cortó un avance con la mano dentro de su área, lo que debió ser pitado como penalti, pero Marrufo no marcó nada.

Sin generar peligro, la escuadra guatemalteca se encontró con un remate de cabeza dentro del área, jugada que venía precedida de una falta sobre Santiago Cáseres; sin embargo, la pelota terminó en el fondo de las redes, ante la mirada atónita de la gente de las Águilas.

En los minutos finales, el conjunto azteca se volcó al ataque en busca de una diana que le otorgara la igualada en el marcador, en donde Federico Viñas se coló al área en una jugada individual, misma que fue cortada por un claro jalón de camiseta, misma que el colegiado no decretó e inclusive, amonestó a Richard Sánchez por reclamarle.

La recompensa llegó a unos segundos del final del tiempo regular cuando Sebastián Cáseres remató de media distancia, pelota que fue rebotada por el portero, dejándola a merced de Sebastián Córdova que solamente mandó a guardar el balón.