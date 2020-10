Agónico empate del Real Madrid

BERLÍN.- Con apenas un punto en sus primeros dos partidos, el Real Madrid tendrá que mejorar ostensiblemente si quiere seguir jactándose de haberse clasificado siempre a la fase de eliminación directa en la Liga de Campeones.

Y la situación pudo ser incluso peor para el equipo que ha conquistado el máximo torneo de Europa en 13 ocasiones.

El Madrid perdía por 2-0 a tres minutos del final. Se salvó apenas de otra derrota en el torneo, gracias a un gol de Casemiro en los descuentos, que le permitió rescatar el martes el empate 2-2 en su visita al Borussia Mönchengladbach.

¿Un drama? No pensábamos en eso, todo lo contrario. La reacción de mi equipo ha sido muy buena y en general, el contenido del partido ha sido de mucho nivel. La pena es que encajamos el primer gol en un error nuestro y luego nos costó, pero aún así hemos pensado que siempre podíamos ganar el partido", aseveró el estratega de los merengues Zinedine Zidane.

Los veloces y fluidos contraataques del conjunto alemán generaron numerosos problemas para el gigante español. Marcus Thuram anotó los dos tantos del Gladbach.

Casemiro asistió al francés Karim Benzema, quien dio al Madrid la esperanza de una remontada a los 87 minutos. Luego, fue el brasileño quien anotó.

Tras caer la semana pasada por 3-2 ante el Shakhtar Donetsk, los dirigidos por Zidane han cosechado un punto tras las dos primeras fechas de la fase de grupos.

El Madrid jamás ha sido eliminado de la Liga de Campeones en la fase de grupos.

INTER Y DONETSK 0-0

El Inter firmó un segundo empate sucesivo, esta vez con el Shakhtar Donetsk.

Los Nerazzurri remecieron dos veces el travesaño. También se toparon con la soberbia actuación del arquero del Shakhtar Anatoliy Trubin.

"Me siento optimista, porque el equipo jugó con la intensidad correcta y mostró la actitud adecuada", resaltó el técnico Antonio Conte. "Hicimos el partido en cancha de nuestros rivales y jugamos como equipo, pero no tuvimos tanta fortuna".

El club ucraniano sigue al tope del Grupo B tras sorprender de visitante 3-2 al Real Madrid la semana pasada. Le saca dos puntos al Inter y al Borussia Mönchengladbach, mientras que el Madrid está en el fondo.

En su debut, el Inter rescató el empate en casa ante el Gladbach gracias a un gol en la agonía, pero había goleado 5-0 al Shakhtar en agosto por las semifinales de la Liga Europa.

BAYERN VENCIÓ A LOKOMOTIV

También el martes, con un gol postrero de Joshua Kimmich, el Bayern Múnich doblegó 2-1 al Lokomotiv Moscú y extendió a 13 su racha récord de victorias en la Liga de Campeones.

Kimmich se aseguró que el actual campeón saliera victorioso de un deslucido partido cuando recibió un pase de Javi Martínez, se volteó y remató al segundo palo a los 79 minutos.

Leon Goretzka adelantó al Bayern a los 13 minutos, pero el equipo alemán no supo capitalizar su amplia posesión y, atípicamente, toleró que el conjunto de casa generase ocasiones de riesgo.

Anton Miranchuk acabó nivelando a los 70 tras un centro rasante de Ze´ Lui´s.

Minutos después, Ze´ Lui´s malogró una inmejorable ocasión de habilitar al suplente Rifat Zhemaletdinov, para irse al frente, pero optó por sacar un remate que se fue desviado.

Lokomotiv acabó lamentando ese fallo cuando Kimmich no perdonó para darle al Bayern su segunda victoria en igual número de partidos en el Grupo A.

MAN CITY GOLEÓ AL MARSELLA

Otro equipo que ha sumado seis puntos en dos fechas es el Manchester City, que vapuleó 3-0 al local Marsella. El club dirigido por Pep Guardiola sigue buscando coronarse por primera vez en este certamen.

Liverpool es el otro equipo que ha ganado hasta ahora sus dos compromisos. Diogo Jota logró el tanto número 10.000 en los 128 años de historia de los Reds, que triunfaron en casa por 2-0 sobre el Midtjylland.

João Félix anotó dos veces por el Atlético de Madrid, que se impuso 3-2 sobre el Salzburgo en el otro cotejo del grupo encabezado por el Bayern.

También el colombiano Duván Zapata aportó un doblete en la jornada, y el Atalanta reaccionó para empatar como local ante el Ajax.

"No cambiamos nuestra forma de jugar en el segundo tiempo, fue en el primer tiempo cuando no logramos aprovechar todas nuestras oportunidades", dijo Zapata, quien consiguió sus anotaciones en un intervalo de seis minutos después del descanso. "Sabíamos que tenemos un gran equipo y nos dijimos que sólo necesitábamos algo de suerte. Es una pena que no hayamos conseguido el tercer gol".

Además, el Porto derrotó 2-0 al Olympiakos con tantos de Fábio Vieira y Sérgio Oliveira.