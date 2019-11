Agreden Carlos de los Cobos en El Salvador

Carlos de los Cobos, técnico mexicano que dirige a la selección de El Salvador, tiene a su mejor defensora en su hija Paulina, quien en redes sociales se ha volcado en contestar a las críticas que le han llegado a su progenitor, a pesar de que el equipo ascendió a la Liga A de la Liga de la Naciones de la Concacaf y clasificó a la Copa Oro.

La molestia recae porque De los Cobos fue agredido por la afición salvadoreña que le arrojó cerveza durante la entrada al estadio Cuscatlán.

"Pocos huevos!!!!!.... atrévete a hacérselo de frente... muy valiente escondiéndote atrás de la gente!!!!!....", escribió de entrada.

Fue más allá: "Por más que quiera guardar la calma no se puede... qué les pasa????? Quién les ha dado el derecho de hablar lo que hablan, de hacer lo que hacen????..... no conocen la educación... lástima por la afición que apoya... son dignos de dar vergüenza!".

Sabe que sus comentarios causarán eco, pero... "Y si mañana me ponen en primera plana, me importa muy poco!... acomplejados sin educación, muchos pantalones para esconderse detrás de otros para aventar una cerveza y se espantan con porque alguien se voltea a decirles simplemente lo que son...".

Agregó: "Algún día se tragaran sus palabras... esta 'pseudo afición' no merece absolutamente nada...".

Y... "GANAMOS, LE DUELA A QUIEN LE DUELA. Este triunfo es de la Selecta, del Cuerpo Técnico y nada más!... afición digna de dar vergüenza!... gracias a los que apoyaron!!!!!".

Finalmente advirtió que no tolerará ataques: "Y no se tomen la molestia de comentar o insultar porque en ese momento los voy a bloquear!...".