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Águilas, Chivas y Rayados, con estadio para la Liguilla

Por El Universal

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Águilas, Chivas y Rayados, con estadio para la Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, la Liga MX recibió respuesta por parte de FIFA, a la solicitud sobre plazos de los estadios mundialistas en México.

Se dio a conocer que los equipos América, Guadalajara y Rayados de Monterrey podrán contar con sus estadios en una hipotética Liguilla del torneo Clausura 2026, aunque no por mucho tiempo.

La FIFA autorizó la extensión en las fechas de entrega de los inmuebles rumbo a la Copa del Mundo 2026, situación que permite a los tres clubes mencionados en recibir parte de la Liguilla del futbol mexicano.

"En primera instancia, la FIFA ha autorizado la extensión en las fechas de entrega de los Estadios Mundialistas. 

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El Estadio Banorte y el Estadio Akron podrán ser utilizados hasta el 13 de mayo, mientras que el Estadio BBVA tendrá como fecha límite el 17 de mayo, lo que les permitirá ser utilizados dentro de la Fase Final del certamen", informó la Liga MX.

Esto permite que por lo menos, disputen hasta los Cuartos de Final del Clausura 2026. En el caso del América, las Águilas podrían disputar también hasta las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, en caso de vencer al Nashville SC.

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