Aguirre explota contra reporteros tras derrota contra Tigres

Javier Aguirre se molestó con la prensa regiomontana, que le subrayó las tres derrotas consecutivas que el Monterrey sufrió en la semana. Ante Pachuca, Guadalajara y Tigres, los Rayados sumaron cero puntos, que dejó su clasificación directa a la Liguilla en suspenso, a una fecha de que termine el Guardianes 2021.

"Las tres derrotas...¿se pusieron de acuerdo? Habría que definir un análisis de cada uno", contestó "El Vasco", incómodo por las insistencias de los reporteros, que le recordaron el mal paso de La Pandilla, sobre todo por caer en el clásico regiomontano (2-1).

"¿Qué vas a reprochar, qué le metan 5 a Tigres en su campo?", explotó Aguirre. "El equipo nunca renunció al partido, la diferencia fue el penal". El entrenador invitó a los medios locales a analizar a profundizar los tres encuentros disputados en la última semana y que no se queden con cada uno de los resultados, todos en su contra.

"Espero ganar, quedar entre tercero y cuarto. Seguimos peleando, luchando. Si analizamos el marcador no podemos quedarnos con ello", añadió. El Monterrey cierra el Guardianes 2021 ante el Mazatlán FC, en busca de triunfar y esperar los resultados del Puebla y Santos.

"Es complicado" el tema "Tuca" Ferretti en los Tigres

Después de ganar el clásico regiomontano, probablemente el último de Ricardo Ferretti como entrenador de los Tigres, fue Aldo Cruz el representante felino en aparecer ante los micrófonos.

El defensor esquivó –de la mejor forma posible– los cuestionamientos sobre el futuro del "Tuca", pero reconoció la dificultad con la que se vivió durante la semana previa, debido a los trascendidos del último torno del brasileño en el club universitario.

"Es complicado... más que nada en el cierre del torneo, pero, como lo dije anteriormente, debemos entregarnos al máximo. De lo externo, hay que seguir luchando", comentó el mexicano, tras vencer 2-1 al Monterrey. "Se ha hablado mucho, pero todos somos profesionales y siempre estamos con el objetivo. Nosotros debemos terminar de mejor forma el campeonato", añadió.

Ferretti hizo costumbre que, en cada victoria de los Tigres, aparecería algún futbolista de su plantel, por lo que no apareció esta noche, para responder las incertidumbres de su futuro cercano en la Sultana del Norte. Los felinos son novenos en la clasificación y cierran su participación en el Guardianes 2021 en Guadalajara.

Javier Aguirre y la agresión a futbolista de Tigres

Javier Aguirre se volvió a meter en problemas. En los últimos minutos del juego, cuando se desató una trifulca cerca de su banca, "El Vasco" se acercó donde los jugadores de Tigres y Monterrey se peleaban por el balón, y le puso el puño en la cara a Rafael Carioca, lo que desató la furia del brasileño que se fue con todo a buscar al técnico, y al final provocó su expulsión.

El VAR no revisó el hecho, y Aguirre se fue sin ser sancionado. No es la primera vez que Javier Aguirre se mete en estos problemas, habrá que recordar cuando golpeó a un jugador de Panamá, en una Copa Oro, siendo técnico de la Selección Mexicana.