Potosina Aidé Laura Hernández clasifica al Mundial de Maratón 2026

La atleta potosina Aidé Laura Hernández finalizó el Chevron Houston Marathon con un tiempo de 2:56:57, marca que le otorgó la clasificación automática al Campeonato Mundial Abbott World Marathon Age Group 2026.

Además, logró su segunda mejor marca personal y fue la segunda mexicana en cruzar la meta, consolidando su destacado desempeño en la competencia.

Hernández relató que la carrera fue particularmente desafiante debido a las bajas temperaturas. A pesar de correr durante varias horas, su cuerpo no lograba calentarse, lo que la obligó a completar gran parte del recorrido con los músculos contraídos.

"Fue muy difícil correr tantos kilómetros y sentir que no entraba en calor. Entre más avanzaba, más me congelaba. En la segunda parte del maratón ya no sentía los pies, tuve que detenerme para moverlos y tratar de recuperar la sensación", comentó la atleta.

Aunque reconoció sentirse frustrada por no haber disfrutado la competencia como esperaba, destacó que la experiencia le dejó una valiosa lección sobre la resistencia y fortaleza del cuerpo.

"Me di cuenta de lo fuerte y generoso que es el cuerpo, que incluso en las condiciones más difíciles no se rinde, sigue y sigue. Aprendí que no todo está bajo mi control, que la mejor preparación no garantiza el resultado perfecto y que lo más importante no es la meta, sino lo que aprendí y gané en el camino", reflexionó.

El Campeonato Mundial Abbott World Marathon Age Group es una competencia que reúne a los mejores corredores de distintas categorías por edad, clasificándolos a los World Championships.

Por su parte, las Abbott World Marathon Majors agrupan las principales maratones del mundo, entre ellas: Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York, Tokio y Sídney.