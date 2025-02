Juicio por escándalo de beso en fútbol femenino

MADRID (AP) — Jorge Vilda, el exentrenador de la selección femenina de fútbol de España, declaró ante un juez el miércoles que Luis Rubiales, el expresidente de la federación nacional, no le pidió que presionara a Jenni Hermoso tras el escándalo que estalló después de que el dirigente besara a la jugadora.

Hermoso testificó al inicio del juicio de Rubiales y aseguró que no consintió ser besada por él en la ceremonia de premiación, luego que España se consagrara en el Mundial femenino de 2023.

Vilda dijo que habló con el hermano de Hermoso, después de que estallara el escándalo porque estaba preocupado por la jugadora, debido a la enorme atención mediática provocada por el beso.

"Es una conversación de cinco minutos, hablamos un poco de fútbol y le pregunto si habían visto lo del beso y qué les parecía y lo tilda de anecdótico y algo sin importancia", dijo Vilda.

"Fue una reflexión que estaba teniendo en mi asiento viendo la relevancia que estaba cogiendo lo del beso a nivel mediático. Me empecé a preocupar porque se le daba más importancia", añadió.

Rubiales está siendo juzgado por agresión sexual y coerción tras supuestamente intentar minimizar el beso que provocó indignación en España y empañó las celebraciones del primer título mundial del equipo.

Vilda y otros anteriores empleados de la federación —el director deportivo de la selección masculina, Albert Luque, y el jefe de marketing, Rubén Rivera— han sido acusados de coerción por intentar apaciguar la crisis tras el beso. También testificaron el miércoles y negaron haber cometido algún delito.

El hermano de Hermoso, Rafael Hermoso, había dicho en el tribunal que Vilda habló con él en el avión y le pidió que convenciera a la jugadora para grabar un video junto a Rubiales.

El hermano afirmó que Vilda también amenazó a Hermoso diciendo que su futuro podría verse afectado si no aceptaba ayudar. Hermoso no fue convocada para la selección nacional justo después de la Copa del Mundo. La nueva entrenadora, Montse Tomé, declaró en el tribunal que la decisión no fue un castigo, sino una decisión basada en criterios deportivos y para proteger a Hermoso del circo mediático provocado por el beso.

"Yo le dije que si podíamos buscar una fórmula para solucionarlo y para que se hablara solo del campeonato", indicó.

Vilda afirmó que Rubiales sabía que estaba hablando con el hermano de Hermoso, pero dijo que nunca se le pidió —ni vio a nadie intentar— presionar a la jugadora.

Rubiales testificó el martes y reiteró que Hermoso le dio su consentimiento para el beso. Un experto en lectura de labios dijo que le preguntó si podía darle "un besito".

Hermoso había dicho durante su propio testimonio en el primer día del juicio la semana pasada que nunca consintió el beso. Dijo que se sintió "faltada al respeto" por Rubiales después de ganar la Copa del Mundo.

El testimonio de Vilda se retrasó más de una hora debido a problemas técnicos en la sala del tribunal.

Rubiales renunció bajo presión tres semanas después de que surgiera el escándalo y fue suspendido por la FIFA durante tres años. Dijo que era víctima de una "cacería de brujas" por parte de "falsas feministas".

Los fiscales, Hermoso y la asociación de jugadoras de España quieren que Rubiales sea encarcelado por dos años y medio, multado con 50,000 euros (51,800 dólares) por daños, y prohibido de trabajar como funcionario deportivo. Quieren que los otros tres acusados sean condenados a uno año y medio de prisión.