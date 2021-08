Ajax presenta uniforme en honor a Bob Marley

Ajax hizo la presentación de su tercer uniforme con el que rinden un homenaje a Bob Marley.

El equipo de Edson Álvarez presumió en redes sociales fotos del kit, "es un tributo a los fanáticos del Ajax y un amor compartido por la leyenda del reggae Bob Marley y su icónica canción "Three Little Birds", misma que se escucha en el Johan Cruyff Stadium durante los partidos del club.

Además explico que el nuevo uniforme será la segunda equipación para partidos europeos y para partidos de local.

Los colores del kit son en su mayoría negro con detalles en rojo, amarillo y verde, distintivos del cantante.

Sumado al detalle del cuello donde se hace referencia a la canción: "Three little birds descansando sobre las cruces de Amsterdam, las tres aves aparecen en colores de acento diferentes.

La marca deportiva que viste al Ajax también puso a la venta tenis y chamarras con el mismo diseño de los colores.