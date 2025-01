Gen 3 Evo: Velocidad en la Fórmula E México

Este fin de semana la Fórmula E (FE) visita México con el E-Prix CDMX 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede de la segunda fecha del calendario 2024 - 2025 de la categoría eléctrica.

Para esta nueva campaña, la FE se presenta con el Gen 3 Evo, un bólido aún más veloz que el que corrió en 2024 y del que el Co-fundador del serial, Alberto Longo, presume.

"Realmente es una sensación casi de incredulidad, mira que soy el fundador del campeonato, mira que sigo la parte técnica, la protección con Ainco y día a día, pero el test de Madrid yo creo que demostró algo, lo de Brasil fue absolutamente espectacular, creo que es el coche 3 segundos más rápido en vuelta que el mismo coche prácticamente del año pasado, sólo por un compuesto nuevo de neumáticos y una activación de la potencia del motor delantera que lo hace en 4x4 pero claro, con estos dos factores que son relativamente sencillos, creo que ganar 3 segundos, en cualquier otra categoría del mundo ganar 3 segundos es una quimera, es absolutamente imposible, nosotros lo hemos hecho de un año a otro", dijo el directivo español a pregunta expresa de EL UNIVERSAL Deportes.

"Esto te habla mucho de que la tecnología del vehículo eléctrico sigue estando por desarrollarse todavía y que de manera humilde acertamos en la decisión de vamos a olvidarnos del tema aerodinámico que no tiene incidencia, no tiene trascendencia en la industria del vehículo, vamos a fijarnos, a poner el focus en el desarrollo de la batería, en el desarrollo de la unidad de potencia del motor y estas dos cosas son las que va a hacer que al final todos nosotros en la calle digamos oye, ¿por qué no vamos a comprar este coche si ya tiene mil kilómetros de autonomía? anda más rápido, el mantenimiento es menor y en definitiva es mejor y es que en realidad un coche eléctrico es mejor que un coche cómodo", añadió.

¿Cómo hacer que el número de fanáticos de Fórmula E aumente y no se estanque?

Este diario cuestionó a Alberto Longo sobre cómo deben trabajar para evitar que los siete millones de aficionados en México sea una cifra que vaya en aumento y no se estanque.

A esto, el co-fundador de esta categoría respondió:

"Bueno, hemos llegado a los 7 millones, que me gusta mucho decirlo porque es una cifra tan espectacular en tan corto espacio de tiempo, que llevamos 10 años en el automovilismo, que me enorgullece muchísimo. ¿Cómo seguir? Creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir entreteniendo a la gente, es muy importante lo que se hace dentro de la pista, pero es tan importante lo que se hace dentro como lo que hay que hacer fuera, y al final la gente que viene aquí a nuestras carreras, el año pasado creo en la encuesta, no sé si vimos un 97% de gente que quería volver a la carrera el año que viene, y esto es precisamente lo que nos enorgullece y lo que nos hace pensar que año a año vamos a ir creciendo, esperemos que en dos dígitos ese porcentaje de gente que cada vez más, es un tema de seguir trabajando en lo que estamos haciendo a día de hoy, de entretener dentro y fuera de la pista", declaró.